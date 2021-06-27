السعودية تقرر تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بلقاح "فايزر"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للوزارة أنها "تعلن بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء البدء في تطعيم الفئة العمرية من (12-18) عاما بلقاح كورونا "فايزر"، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة، فيما تم رصد 1252 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد المتماثلين للشفاء 464256 حالة.

المصدر: RT