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الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات

أخبار العالم العربي

الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات
AFP Karim SAHIB / AFP
العلم الإماراتي
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أفاد موقع "الإمارات 24" الإخباري بأن فرق الدفاع المدني بإمارة أم القيوين تتعامل مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية.

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وأعلن المكتب الإعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت آليات الدفاع المدني وعناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث، وجار عملية الإطفاء.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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