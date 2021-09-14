الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات
AFP Karim SAHIB / AFP
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أفاد موقع "الإمارات 24" الإخباري بأن فرق الدفاع المدني بإمارة أم القيوين تتعامل مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية.
وأعلن المكتب الإعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية.
وفور تلقي البلاغ، انتقلت آليات الدفاع المدني وعناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث، وجار عملية الإطفاء.
فرق الدفاع المدني بـ #أم_القيوين تتعامل مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية pic.twitter.com/AGHOaJEqSu— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 14, 2021
المصدر: وسائل إعلام إماراتية
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