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الإمارات.. السيطرة على حريق في مستودع بالمنطقة "الصناعية 8" بالشارقة (فيديو)

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الإمارات.. السيطرة على حريق في مستودع بالمنطقة
Reuters
الإمارات
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تمكنت فرق الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق اندلع في مستودع بالمنطقة "الصناعية 8".

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن بلاغا ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني عند الـ12.40 دقيقة بعد ظهر الأحد، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع في الصناعية 8 يحوي قطع غيار وخردة.

وأضافت أنه تم تحريك آليات وفرق الإنقاذ من عدد من المراكز وتمكنت من التعامل والسيطرة على الحادث الأمر الذي أدى إلى عدم انتقال النيران للمستودعات المجاورة.

وأكد مصدر بإدارة الدفاع المدني السيطرة على ألسنة اللهب في زمن مناسب، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات نتيجة للحريق داخل المستودع.

وصرح بأنه تم تحويل الحادث إلى الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق، مناشدا أصحاب المصانع ضرورة توفير معدات الأمن والسلامة والعمل على توفير كافة اشتراطات الدفاع المدني.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية

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