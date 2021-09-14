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مراسلتنا: السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط نزار بنات تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط نزار بنات تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي
AFP
مظاهرات تنديدا لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، رام الله، 2 أغسطس 2021
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أكدن مراسلتنا أن السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط الراحل نزار بنات تصريح دفنه، وتقرير الطب العدلي، وذلك بعد أشهر من مقتله ودفنه.

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ونقلت مراسلتنا عن غسان، شقيق الراحل نزار بنات أن العائلة تسلمت التقرير عند الساعة 8 من صباح اليوم. 

ويفيد تقرير الطب العدلي وفق صورة نشرتها وكالة "شهاب" بوفاة غير طبيعية للناشط وخاصة نتيجة للضرب والاعتداء على مختلف أنحاء جسده.

مراسلتنا: السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط نزار بنات تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي
صورة لوكالة الشهاب
مراسلتنا: السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط نزار بنات تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي
صورة لوكالة الشهاب
مراسلتنا: السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط نزار بنات تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي
صورة لوكالة الشهاب

وكانت أسرة الناشط والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في يونيو الماضي، توجهت في أغسطس الماضي إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.

واتهمت عائلة نزار بنات السلطة الفلسطينية بـ"اغتياله".

المصدر: RT+ وكالة "شهاب"

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