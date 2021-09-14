مراسلتنا: السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط نزار بنات تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي

أكدن مراسلتنا أن السلطة الفلسطينية سلمت عائلة الناشط الراحل نزار بنات تصريح دفنه، وتقرير الطب العدلي، وذلك بعد أشهر من مقتله ودفنه.

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ونقلت مراسلتنا عن غسان، شقيق الراحل نزار بنات أن العائلة تسلمت التقرير عند الساعة 8 من صباح اليوم.

ويفيد تقرير الطب العدلي وفق صورة نشرتها وكالة "شهاب" بوفاة غير طبيعية للناشط وخاصة نتيجة للضرب والاعتداء على مختلف أنحاء جسده.

صورة لوكالة الشهاب

صورة لوكالة الشهاب

صورة لوكالة الشهاب

وكانت أسرة الناشط والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في يونيو الماضي، توجهت في أغسطس الماضي إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.

واتهمت عائلة نزار بنات السلطة الفلسطينية بـ"اغتياله".

المصدر: RT+ وكالة "شهاب"