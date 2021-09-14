 
مباشر

تدريبات بحرية سودانية هندية قرب قاعدة بورتسودان

أخبار العالم العربي

تدريبات بحرية سودانية هندية قرب قاعدة بورتسودان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra9v

أجرت القوات البحرية السودانية تدريبا مشتركا مع القوات البحرية الهندية في مياه قاعدة بورتسودان البحرية.

إقرأ المزيد
السودان يرد على تقرير أممي مشددا على رفضه
السودان يرد على تقرير أممي مشددا على رفضه "أي وصاية على قضاياه الوطنية"

وأفادت القوات المسلحة السودانية بأن سفينتين من الأسطول البحري السوداني شاركتا في هذا التدريب البحري العابر وهما السفينة الحربية عبد الفضيل ألماظ  والسفينة الحربية "النك نكر"، ومن الجانب الهندي شاركت في هذا التدريب الفرقاطة "تبر".

ويأتي هذا التدريب وفق القوات المسلحة السودانية "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ولاسيما القوات البحرية".

وأشير إلى أن هذا التدريب البحري العابر، اشتمل "على عدد مقدر من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي".

كما أعلن أن التدريبات تهدف إلى "تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية ورفع كفاءة الأطقم".

المصدر: صفحة القوات المسلحة السودانية على الفيسبوك

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا