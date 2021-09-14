قبل أن يدخل "الأمانة".. موقع لبناني يكشف استعدادات "حزب الله" لاستقبال الوقود الإيراني من سوريا

أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن "حزب الله استكمل التحضيرات اللوجستية والفنية والميدانية والإدارية، لاستقبال قافلة ​صهاريج المازوت الإيراني من مرفأ بانياس السوري إلى ​بعلبك".

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وفي التفاصيل، فإن "قيادة منطقة البقاع في "​حزب الله​" أنهت التحضيرات اللوجستية والفنية والميدانية والإدارية، وهيأ قسم الإعلام في الحزب الصوتيات وآلاف الرايات والشعارات، لاستقبال قافلة ​الصهاريج​ التي ستنقل يوم الخميس المقبل مادة ​المازوت​ من مرفأ بانياس إلى ​بعلبك​، والتي سيتراوح عددها ما بين 70 و80 صهريجا بحمولة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين ليتر مازوت"، بحسب موقع "النشرة".

وأشار الموقع إلى أن "القافلة ستمتد نحو 3 كيلومترات، سالكة في مسيرها ما يزيد عن 230 كيلومتراً قبل أن تحط رحالها في بعلبك وجوارها".

كما كشفت "النشرة" أن "حزب الله أعد احتفالين لاستقبال القافلة، الأول في المنطقة الفاصلة بين بلدتي العين والنبي عثمان في البقاع الشمالي، والثاني عند مدخل بعلبك الجنوبي في محلة دوار دورس المعروف بدوار الجبلي، حيث سيقام احتفال جماهيري في حضور نواب بعلبك الهرمل، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، وفاعليات سياسية واقتصادية ودينية ونقابية، واجتماعية".

وبعد هذه الإجراءات، سيلي الحفل "تخزين الحمولة في خزانات تابعة لشركة محطات "الأمانة" في المنطقة، وسيتم بعد ذلك نقلها وتفريغها في خزانات المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على مادة المازوت الإيراني، في مقدمها الهيئات التي أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" ، حسن نصرالله​ في كلمته المتلفزة عن استفادتها من هبة مجانية تكفي حاجتها التشغيلية لمدة شهر في المناطق اللبنانية كافة، وتشمل: ​المستشفيات الحكومية​، دور العجزة والمسنين، دور الأيتام، مؤسسات المياه الرسمية في المحافظات، البلديات التي تتولى استخراج وضخ مياه الشفة من الآبار ضمن نطاقها، أفواج الإطفاء في الدفاع المدني و​الصليب الأحمر اللبناني​"، وفق "النشرة".

المصدر: "النشرة"