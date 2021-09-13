العراق.. استهداف موكب نائب سابق في ديالى بعبوة ناسفة
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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أفادت قناة "السومرية" العراقية باستهداف موكب أحد النواب السابقين بعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين.
وقال مصدر أمني للقناة إن "عبوة ناسفة استهدفت موكبا تابعا للنائب السابق محمد الدايني في منطقة كنعان".
وأضاف أن "الانفجار إسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة".
المصدر: "السومرية"
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