 
مباشر

العراق.. صدامات بين "حشد وزارة الدفاع" وقوات حفظ القانون (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. صدامات بين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra38

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن صدامات حدثت بين قوة تعرف باسم "حشد وزارة الدفاع" وقوات حفظ القانون في بغداد.

وذكر مراسل RT، أن "العشرات من عناصر حشد وزارة الدفاع المفسوخة عقودهم، تظاهروا أمام المنطقة الخضراء من أجل إعادتهم إلى الخدمة".

وأضاف، أن "المتظاهرين من حشد وزارة الدفاع تصادموا مع قوات حفظ القانون التي كانت تطوق تظاهرتهم".

وبحسب مقطع الفيديو الذي حصلت عليه RT فإن حشد وزارة الدفاع وقوات حفظ القانون تراشقا بالحجارة وأصيب ثمانية عناصر من الطرفين بجروح، بينما استخدمت قوات حفظ القانون العصي والهراوات لتفريقهم.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا