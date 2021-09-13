العراق.. صدامات بين "حشد وزارة الدفاع" وقوات حفظ القانون (فيديو)
AFP
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن صدامات حدثت بين قوة تعرف باسم "حشد وزارة الدفاع" وقوات حفظ القانون في بغداد.
وذكر مراسل RT، أن "العشرات من عناصر حشد وزارة الدفاع المفسوخة عقودهم، تظاهروا أمام المنطقة الخضراء من أجل إعادتهم إلى الخدمة".
وأضاف، أن "المتظاهرين من حشد وزارة الدفاع تصادموا مع قوات حفظ القانون التي كانت تطوق تظاهرتهم".
وبحسب مقطع الفيديو الذي حصلت عليه RT فإن حشد وزارة الدفاع وقوات حفظ القانون تراشقا بالحجارة وأصيب ثمانية عناصر من الطرفين بجروح، بينما استخدمت قوات حفظ القانون العصي والهراوات لتفريقهم.
المصدر: RT
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