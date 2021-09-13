مصرع شاب سعودي طار من سيارته إثر انقلابها على طريق جدة مكة (فيديو)

لقي شاب سعودي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق جدة مكة في السعودية، حيث طار من السيارة إثر انقلابها وتدحرجها وارتطم بالأرض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض سيارة الشاب لحادث وانقلابها على الطريق، حيث طار منها إلى ارتفاع كبير قبل أن يهبط ويرتطم بالأرض ليلقى مصرعه.

تعرض احد طلاب الكلية التقنية بجده صباح اليوم لحادث انقلاب مماادى الى وفاته الله يرحمه ويصبر اهله ليس اول حادث في نفس المكان بل هناك حوادث ولكن للاسف لايوجد اي حلول هل من تدخل عاجل والبحث عن حل @eMoroor@jed_college_tecpic.twitter.com/i1WKUAk8Q2 — عون محمد شمراني (@AWN_SHAMRANI) September 13, 2021

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق جدة مكة، أسفر عن وفاة السائق.

وأشارت إلى أن المركبة انحرفت وارتطمت بالرصيف، ما أدى إلى انقلابها.

المصدر: "سبق" + RT