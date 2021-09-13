 
مباشر

مصرع شاب سعودي طار من سيارته إثر انقلابها على طريق جدة مكة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصرع شاب سعودي طار من سيارته إثر انقلابها على طريق جدة مكة (فيديو)
AFP FAISAL AL-NASSER
العاصمة السعودية الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra6v

لقي شاب سعودي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق جدة مكة في السعودية، حيث طار من السيارة إثر انقلابها وتدحرجها وارتطم بالأرض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض سيارة الشاب لحادث وانقلابها على الطريق، حيث طار منها إلى ارتفاع كبير قبل أن يهبط ويرتطم بالأرض ليلقى مصرعه.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن الحادث وقع أمام الكلية التقنية على طريق جدة مكة، أسفر عن وفاة السائق.

وأشارت إلى أن المركبة انحرفت وارتطمت بالرصيف، ما أدى إلى انقلابها.

المصدر: "سبق" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا