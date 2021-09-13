تونس.. إعفاء وزيرة الشباب والرياضة سهام العيادي من مهامها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني التي تم تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة بالنيابة، من مهامها.

وبعد إعلان إعفائها من منصبها نشرت الوزيرة المقالة تدوينة على فيسبوك قالت فيها إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وافقت على مقترح الوزارة للتدخل لفائدة عدد من المؤسسات الشبابية بالمناطق الداخلية والحدودية.

يذكر أن قيس سعيد كان قد أصدر بتاريخ 2 أغسطس 2021 أوامرا بإعفاء وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، كما أقال حسناء بن سليمان من منصب الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة العدل بالنيابة وإبراهيم البرتاجي من منصب وزير الدفاع الوطني بتاريخ 26 يوليو 2021 من مناصبهما، إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي في التاريخ ذاته.

وتأتي هذه التطورات إثر إعلان سعيد عن مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من، وتوليه مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه.

المصدر: RT