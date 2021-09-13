استجابة لطلب أوكرانيا.. "التوحيد العربي" يعتذر عن تصريحات رئيسه وئام وهاب

اعتذر "حزب التوحيد العربي" اللبناني للسفارة الأوكرانية عما صدر عن رئيس الحزب وئام وهاب، وقال "إن البعض فهموا كلام الوزير السابق على عكس ما يقصده".

ونشر الحزب على موقعه برقية أرسلتها أمانة العلاقات الخارجية إلى القائم بالأعمال الأوكراني بلبنان أندريه كورنيتشوك، بعد مطالبة سفارة أوكرانيا في لبنان الحزب بالاعتذار.

وتعد البرقية ثاني اعتذار وتوضيح يقدمه الحزب، بعد التغريدة التي نشرها وهاب عبر "تويتر" بعدما أثارت تصريحاته جدلا كبيرا، وطالبته السفارة الأوكرانية بالاعتذار.

وقالت الأمانة في البرقية: "نتقدم من سعادتكم بالاعتذار عما صدر عن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب حول الموضوع الأوكراني، والذي فُهم من قبل البعض على عكس ما قصده الوزير وهاب في كلامه والذي أشار فيه إلى الجمال الأوكراني وليس أي شيء آخر".

وأضافت: "نقدّر الأم الأوكرانية والعاملة الأوكرانية وكل المواطنات الأوكرانيات اللواتي يكافحن في سبيل الحفاظ على أسرهن والمساهمة في نهضة بلادهن".

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وكان وهاب قال في حوار تلفزيوني إن على كل بلد أن يقرر إن كان بلدا سياحيا أو صناعيا أو غير ذلك، أو بلد دعارة، ولكل من هذه شروط، وأشار إلى أن على لبنان إن كان يريد أن يكون بلد دعارة أن يستقدم جميلات من روسيا وأوكرانيا.

وبعد الضجة التي أثارتها التصريحات كتب وهاب توضيحا وجّهه إلى "كل الذين فهموا الكلام عن الروسيات خطأ" قال فيه إنه لم "يقصد بالكلام الإساءة بقدر ما أتى في إطار الجمال الروسي".

وأضاف أن "المرأة الروسية مناضلة ومقاتلة ومحترمة دون شك وتحظى بإعجابي".

برقية الاعتذار التي نشرها "حزب التوحيد العربي"

المصدر: RT