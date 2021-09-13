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عون: البيان الحكومي يجب أن يتضمن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي

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عون: البيان الحكومي يجب أن يتضمن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي
AFP
الرئيس اللبناني ميشال عون
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، إن البيان الحكومي يجب أن يتضمن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي المعلّقة من العام الماضي.

وقال عون: "هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهرا على حكومة تصريف الاعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع: اقتصاديا وماليا ونقدياو اجتماعيا وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة"، مشددا على "أننا أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها".

وأضاف: "يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة"، داعيا إلى "إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".

وأشار عون إلى أنه "على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين"، مطالبا الوزراء بـ"الإقلال من الكلام والإكثار من العمل".

وتمنى على اللجنة الوزارية أن "تضمن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء".

يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة لصياغة بيان سياسة الحكومة التي سيناقشها البرلمان قبل إجراء تصويت على الثقة.

المصدر: الرئاسة اللبنانية

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