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أمير قطر يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع في أفغانستان

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أمير قطر يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع في أفغانستان
@AmiriDiwan
أمير قطر يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع في أفغانستان
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وجاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وقدم لودريان الشكر والتقدير لأمير قطر على جهود بلاده في عمليات إجلاء المواطنين الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابل، ودورها في دعم وتعزيز عملية السلام في أفغانستان، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق الاثنين عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي، أكد خلالها استعداد الدوحة لدعم جهود المصالحة الوطنية في أفغانستان والتعاون مع جميع الوكالات الأممية لدعم الجهود الإنسانية في كابل.

والأحد وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية على مدى يومين للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

المصدر: RT

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