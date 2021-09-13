أمير قطر يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع في أفغانستان

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وجاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وقدم لودريان الشكر والتقدير لأمير قطر على جهود بلاده في عمليات إجلاء المواطنين الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابل، ودورها في دعم وتعزيز عملية السلام في أفغانستان، وفق البيان ذاته.

سمو الأمير المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري سعادة جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية الصديقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. https://t.co/s5mkOs4UUZpic.twitter.com/oiQd7zCA5U — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 13, 2021

وفي وقت سابق الاثنين عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي، أكد خلالها استعداد الدوحة لدعم جهود المصالحة الوطنية في أفغانستان والتعاون مع جميع الوكالات الأممية لدعم الجهود الإنسانية في كابل.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : العلاقات القطرية الفرنسية عميقة وتاريخية ومستمرون في التشاور حول أفغانستانhttps://t.co/SRLZ4GhyIB#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/nNeN18GFmm — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) September 13, 2021

والأحد وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية على مدى يومين للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

المصدر: RT