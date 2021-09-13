القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بعد طعنه لإسرائيليين قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس

أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في محطة الباصات المركزية في القدس بعد طعنه لإسرائيليين.

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وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فقد "أصيب شابان يبلغان من العمر حوالي 25 عاما بجروح متوسطة، وتم تحييد المهاجم".

المصدر: RT + "كان"