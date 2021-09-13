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القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بعد طعنه لإسرائيليين قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس

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القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بعد طعنه لإسرائيليين قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس
AFP AHMAD GHARABLI / AFP
عناصر من الأمن الإسرائيلي
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أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في محطة الباصات المركزية في القدس بعد طعنه لإسرائيليين.

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وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فقد "أصيب شابان يبلغان من العمر حوالي 25 عاما بجروح متوسطة، وتم تحييد المهاجم".

المصدر: RT + "كان"

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