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مدينة المكلا اليمنية تشهد احتجاجات واسعة بسبب انقطاع الكهرباء

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مدينة المكلا اليمنية تشهد احتجاجات واسعة بسبب انقطاع الكهرباء
AFP
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ذكرت وسائل إعلام يمنية أن مدينة المكلا بمنطقة حضرموت شهدت تظاهرات واسعة قطعت خلالها الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تدهور العملة والخدمات في المحافظة.

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وتحدثت الأنباء عن عصيان مدني كبير في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، واحتجاجات واسعة أغلقت فيها المحلات التجارية تنديدا بتردي خدمات الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة.

ونقل عن مصادر أن مواطنين قاموا بقطع الشوارع الرئيسة والفرعية وأحرقوا الإطارات، ورددوا شعارات تطالب برحيل محافظ المحافظة، لعجزه عن حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ سنوات.

وأفيد في هذا السياق بأن مدينة المكلا تعاني من "انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر 6 ساعات مقابل ساعة واحدة تشغيل فقط وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام".

 

المصدر: الخط الساحن + المشهد اليمني

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