وكيل وزارة الخارجية السودانية يزور موسكو

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف سيزور العاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماع لجنة الشؤون السياسية المنبثقة عن وزارتي خارجية روسيا والسودان.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية السودانية قوله إن "اللجنة السياسية لوزارتي الخارجية السودانية والروسية ستجتمع في موسكو يوم 21 سبتمبر".

وكانت وكالة "سبوتنيك" قالت إن الخرطوم تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد للبحرية الروسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الجيش السوداني قوله إن وزارة العدل السودانية أوصت بتعديل الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، موضحا أن حكومة الخرطوم طلبت من موسكو تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة خمسة مليارات دولار لبنك السودان المركزي مقابل استخدام القاعدة خمس سنوات.

وذكر المصدر أن الحكومة السودانية تعترض على الاتفاقية الحالية نظرا لـ"عدم وجود ثمار من ورائها مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

المصدر: وكالات