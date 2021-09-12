الجيش اللبناني يوقف سوريّا حاول التسلل إلى إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش اللبناني ألقى القبض على مواطن سوري في سهل مرجعيون كان يحاول التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقالت الوكالة إن "دورية من مخابرات الجيش ألقت القبض على شخص من التابعية السورية في سهل مرجعيون، كان يحاول التسلل إلى فلسطين المحتلة واقتادته إلى مكتب المخابرات في مرجعيون للتحقيق معه".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية فوق السياج التقني عند المطلة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأشارت إلى أنه "تم ضبط مشتبها به يحاول عبور السياج من الجانب اللبناني، إلا أنه انسحب عند وصول الجيش الإسرائيلي".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT