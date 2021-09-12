وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يحبط عملية اجتياز شخص للحدود من لبنان باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أحبط عملية اجتياز أحد الأشخاص للحدود من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "الجيش يطلق قنابل ضوئية على الحدود الشمالية (مع لبنان) فوق السياج الحدودي في المطلة بسبب الاشتباه بحدث أمني".

وأضافت أنه تم ضبط مشتبها به يحاول عبور السياج من الجانب اللبناني، إلا أنه انسحب عند وصول الجيش الإسرائيلي".

وكانت القناة 12 أفادت بأن "هناك شكوكا حول فرار شخص من إسرائيل نحو لبنان، ويجري التأكد من هذه الأنباء".

المصدر: "معاريف" + القناة 12