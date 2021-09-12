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السودان.. 7 قتلى و13 جريحا بحادث سير

أخبار العالم العربي

السودان.. 7 قتلى و13 جريحا بحادث سير
AFP
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون يوم الأحد بحادث سير على طريق الخرطوم مدني وسط السودان.

ووقع الحادث حسب بيان صادر عن الشرطة السودانية بمنطقة أمغد على 60 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم، على الطريق الرابط بين العاصمة ومدينة ود مدني مركز ولاية الجزيرة، حيث اصطدمت سيارة نقل بحافلة كانت تقل 30 راكبا.

وأشار البيان إلى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وأكد أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

المصدر: "سونا"

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