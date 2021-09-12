مصر.. قائدة حرس تكساس تلتقي عددا من قادة الجيش المصري

التقت اللواء تريسي نوريس قائدة الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية عددا من كبار قادة القوات المسلحة المصرية خلال زيارة رسمية إلى مصر تستمر بضعة أيام.

وحسب المتحدث باسم القوات المصرية، التقت نوريس بقائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية.

وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت نوريس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين الجيش المصري والأمريكي، معربة عن "تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين".

RT

وقامت نوريس بتفقد الحرس الوطني لولاية تكساس المشارك في التدريب المشترك "النجم الساطع 2021"، حيث أشادت بالمستوى الراقي الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمة الحرس في تبادل الخبرات بما يمثل مناخا فعالا لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية في مختلف التخصصات لكل الدول المشاركة بالتدريب.

RT

المصدر: RT