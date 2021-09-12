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بالفيديو.. أسير فلسطيني يرشق سجانه الإسرائيلي في سجن "جلبوع" بماء مغلي

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. أسير فلسطيني يرشق سجانه الإسرائيلي في سجن
Reuters
سجن جلبوع الإسرائيلي
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نشر موقع "والا" العبري، مقطع فيديو للحظة قيام الأسير مالك حامد بسكب الماء المغلي بوجه أحد الحراس بسجن "جلبوع" الإسرائيلي ردا على الإجراءات القمعية بحقهم بعد عملية هروب الأسرى.

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حيث تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي عبر نفق حفروه أسفل السجن في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت فيما بعد من القبض على أربعة منهم، وشددت الحراسة والإجراءات على السجن.

المصدر: RT

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