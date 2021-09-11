جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ينشر تفاصيل هجوم مطار أربيل

نشر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تفاصيل الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي السبت.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب أن "القصف تم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين، ولم يسفر عن خسائر بشرية تذكر".

وفي وقت سابق، علق أوميد خوشناو محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على الهجوم وقال إن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه".

وأفاد مراسلنا في العراق باستهادف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بالطائرات المسيرة.

المصدر: RT