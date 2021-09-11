مراسلنا: هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف مطار أربيل الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9nu
أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
يتبع..
أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.