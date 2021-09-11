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مصدر عراقي لـRT: هجوم أربيل كان يستهدف قاعدة عسكرية في المطار

مراسلنا: هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف مطار أربيل الدولي

أخبار العالم العربي

مراسلنا: هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف مطار أربيل الدولي
لقطة من النيران حول مطار أربيل
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

يتبع..

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