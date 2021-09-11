تونس.. الإفراج عن إمام أشاد بـ"طالبان" واستشهد بأقوال الظواهري
AFP FETHI BELAID
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أطلقت السلطات القضائية التونسية سراح إمام مسجد بمدينة القصرين، بعد أن اعتقل الأسبوع الماضي بتهم مرتبطة بالإرهاب.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية بالقصرين شوقي بوعزي، أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سمحت بإطلاق سراح الإمام الذي عزلته وزارة الشؤون الدينية.
وكان الإمام المذكور أشاد بحركة "طالبان" الأفغانية، واستشهد بأقوال زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في خطبة الجمعة.
المصدر: "موزاييك أف أم"
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