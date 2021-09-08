السلطات التونسية توقف إمام مسجد بسبب إشادته بحركة "طالبان"

أوقفت السلطات التونسية، يوم الأربعاء، إمام مسجد في مدينة القصرين بعد أن "أعلن عن تأييده لحركة طالبان الأفغانية".

وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة في محكمة القصرين أذنت بتوقيف إمام مسجد أشاد بالحركة في خطبة الجمعة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن قاضي المحكمة الابتدائية في القصرين وجه تهمة "تمجيد تنظيم إرهابي" إلى إمام المسجد، بعد أن دعا الأخير إلى نصرة حركة "طالبان" الأفغانية.

وأشار إلى أنه من المرتقب عرض إمام المسجد على محكمة مختصة في قضايا الإرهاب لمحاكمته.

المصدر: "موزاييك أف أم"