تطور جديد بقضية الأمير أندرو المتهم بـ"الاعتداء الجنسي" على قاصر

أعلن محامو المدعية على الأمير البريطاني أندرو دوق يورك نجل الملكة إليزابيث الثانية "بالاعتداء الجنسي عليها"، أنهم سلموه وثائق قانونية تخص القضية.

ورفعت فرجينيا جوفري التي تقول إن رجل الأعمال جيفري إبستين استغلها جنسيا دعوى مدنية أمس الاثنين ضده أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، ادعت فيها أن آندرو دوق يورك ثاني أبناء الملكة إليزابيث، "اعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما".

ويقول محاموها إنهم سلموا الوثائق للأمير أندروا في 27 أغسطس، حيث تركوها مع ضابط شرطة في منزل "رويال لودج" الملكي بمتنزه وندسور ويجب تسليمه الأوراق القانونية قبل المضي في القضية.

والأمير آندرو البالغ 61 عاما أحد أبرز الشخصيات ذات الصلة بإبستين، الذي وجه إليه مدعون اتحاديون في مانهاتن في يوليو 2019 اتهامات باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيا لصالح مسؤولين كبار.

المصدر: وكالات