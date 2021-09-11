أمام الجامعة العربية.. الجزائر تعلق على بند "التدخلات التركية"

أكدت الجزائر "رفضها التام" لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددة على ضرورة تبني الحوار البناء بين الدول العربية ودول الجوار "في إطار احترام سيادة كل دولة".

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وجاء ذلك خلال رد الوفد الجزائري على بند "التدخلات التركية في الأراضي العربية"، الذي أدرج في أشغال اجتماع الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت.

وشدد الوفد الجزائري على أن "الجزائر تجدد رفضها التام لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".

وأكد على "ضرورة تبني حوار بناء بين الدول العربية ودول الجوار التي تنتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية في إطار احترام سيادة كل دولة، بعيدا عن التهديدات والاستفزازات، من أجل السلام الدائم بين الدول ونصرة القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وكانت الخارجية التركية استنكرت قرارات اجتماع جامعة الدول العربية، ودعتها للتركيز على ضمان السلام والازدهار والرفاهية للشعوب العربية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية