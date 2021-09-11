العراق.. القبض على "منسق ووالي الشمال" في "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت القبض على "منسق ووالي الشمال" بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت في بيان صحفي أن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنوا من القبض على إرهابيين، أحدهما ما يسمى أمني ولاية شمالي العراق، المكنى بأبو إبراهيم دابق، والآخر ما يسمى بالمسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت أن "المكنى بأبي إبراهيم دابق، يعد المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق"، لافته إلى أنه "المسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقا في محافظتي كركوك والانبار، ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والتي كانت تحاول عمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".

وبينت أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك و نينوى وبغداد والأنبار"، لافتة إلى أن "هذا الإرهابي هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقا وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة أربيل".

المصدر: "السومرية"