الأمم المتحدة: نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العراقية المقبلة مشجعة

أكدت جنين بلاسخارات، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العراقية المقبلة تعتبر مشجعة.

وقالت بلاسخارت في كلمتها خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن "النساء يواجهن مصاعب وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي".

وأضافت، أن "الأرقام تشير إلى حد مشجع بمشاركة النساء في الانتخابات حيث يمثلن 30% من المرشحين وهذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار".

وأشارت، أن "العنف يتخذ إشكالات خفية متعددة وكذلك التهديد الضمني بالاقصاء الاجتماعي وكل هذا يضعف المرأة".

وتابعت بلاسخارات، أن "القضاء العراقي أصدر قرارات تحد من تعرض المرشحات للانتخابات للعنف وكذلك توفير وزارة الداخلية لخطوط ساخنة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من قبل الأجهزة الامنية العراقية".

المصدر: RT