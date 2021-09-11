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محمد بن راشد يكشف عن عماد وضمانة تقدم الإمارات

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محمد بن راشد يكشف عن عماد وضمانة تقدم الإمارات
Reuters Christopher Pike
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مواصلة الإمارات إعداد أجيال جديدة من قادة الغد كونهم عماد تقدم الدولة والضمانة الأهم لنهضتها".

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وخلال حفل تخرج لطلبة الماجستير في كلية "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أشار محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الأجيال تساهم في جدارة الإمارات كنموذج للدولة العصرية القادرة على المنافسة عالميا".

وقال بن راشد: "لدينا مؤسسات أكاديمية وطنية بقدرات عالمية.. والتميز والنجاح في المستقبل سيكون من نصيب من يمتلك المعرفة والمهارات والأدوات التي تمكِّن من تحويل الأهداف إلى إنجازات عملية.. وسيبقى العلم دائماً الركيزة الأولى والجسر الأهم للوصول إلى المستقبل المنشود للوطن من تقدم وتطور وازدهار".

وغرد في "تويتر" قائلا: "إدارة الحكومات علم، وإدارة السياسات علم، والابتكار الحكومي علم، وتقدم الدول لا يحدث صدفة، وانما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني، وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة.

المصدر: RT + "الإمارات اليوم"

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