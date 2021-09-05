الإمارات .. 50 مشروعا اقتصاديا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية

أعلنت حكومة الإمارات عن نيتها إطلاق 50 مشروعا اقتصاديا، وتشكيل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، تهدف لتأسيس مرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي لدولة لإمارات.

وقال وزير الاقتصادي الإماراتي، عبد الله بن طوق، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية.

واستحدثت الدولة الخليجية العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، في مؤتمر صحفي اليوم إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في التكنولوجيا الرقمية.

من جهته أوضح محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، خلال الإعلان عن المشروعات الخمسين، أن وثيقة مبادئ الخمسين تشمل مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الـ50 عاما المقبلة.

المصدر: البيان، رويترز