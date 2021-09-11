سيناتور أمريكي بارز: السلطة الفلسطينية غير قادرة على قيادة إعادة إعمار غزة

أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي البارز كريس ميرفي عن قناعته بأن السلطة الفلسطينية لا تملك القدرة الكافية لأداء دور رئيسي في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال ميرفي الذي يترأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية الخاصة بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومحاربة الإرهاب في مجلس الشيوخ الأمريكي، أثناء موجز صحفي عقده أمس بخصوص نتائج جولته الإقليمية الأخيرة: "حسب اعتقادي، ليس لدى السلطة الفلسطينية الآن ما يكفي من المواقع القوية في غزة لإدارة عملية إعادة الإعمار مثل ما كان في السابق، ولذلك سنحتاج إلى تشكيل معا مجموعة دولية".

وأشار ميرفي إلى انخراط مصر في جهود إعادة إعمار غزة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن دور القاهرة يقتصر غالبا على إزالة الأنقاض والحطام من القطاع.

وقال إن جلوس المجتمع الدولي حول طاولة التفاوض مع خطة قابل للتطبيق بشأن إعادة إعمار غزة استغرق وقتا طويلا جديا، ولفت إلى "إرهاق المانحين" حيث تتردد دول في إنفاق مليارات الدولارات على إعادة إعمار غزة لترى لاحقا تدمير مباني في القطاع بغارات إسرائيلية ضمن جولات جديدة من الصراع.

وقال ميرفي إنه وثلاثة سيناتورات ديمقراطيين زاروا المنطقة معه مؤخرا حثوا الحكومة الإسرائيلية على تبني "نهج إبداعي" لتقديم جهود إعادة إعمار غزة وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تعزيز مواقع حركة "حماس" المسيطرة عليه.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"