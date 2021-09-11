السيسي يكشف عن تحد كبير يواجه الدولة المصرية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "النمو السكاني يعد تحديا كبيرا يواجه الدولة المصرية وتنتج عنه قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية".

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وخلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال السيسي: "مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويا؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟!".

وأضاف السيسى": "مين يقدر يقدم لـ22-23 مليون طالب تعليم عام..هطلع إيه..النظام يعنى هيطلع إيه.. تعليم متواضع.. مين اللي يقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لـ100 مليون مواطن".

المصدر: "اليوم السابع"