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اليمن.. قوات هادي تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا

أخبار العالم العربي

اليمن.. قوات هادي تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا
Reuters Khaled Abdullah
عناصر لجماعة الحوثيين
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أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قصفت ميناء المخا التجاري جنوب غربي البلاد، بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

وأعلن المتحدث باسم القوات المشتركة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي من اليمن أن الحوثيين استهدفوا البنى التحتية في الميناء بثلاثة صواريخ وست طائرات مسيرة، بعد دقائق معدودة من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل إلى الميناء التجاري لتدشين العمل فيه.

وذكرت القوات الحكومية أن إحدى الطائرات المسيرة المفخخة ضربت مخزنا للمساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة لـ"الخلية للإنسانية للمقاومة الوطنية".

ولم تكشف القوات الحكومية عن حجم الأضرار التي لحقت بالميناء نتيجة للهجوم المزعوم.

في غضون ذلك، تعهد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" بالكشف اليوم عن تفاصيل "عملية عسكرية واسعة" نفذتها الجماعة.

المصدر: RT

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