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مظاهرات إسناد للأسرى ومسيرات على نقاط التماس لتشتيت الإسرائيليين عن ملاحقة الأسيرين الفارين (فيديو)

أخبار العالم العربي

مظاهرات إسناد للأسرى ومسيرات على نقاط التماس لتشتيت الإسرائيليين عن ملاحقة الأسيرين الفارين (فيديو)
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
مظاهرات في رام الله دعما للأسرى الفارين
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انطلقت عدة مسيرات فلسطينية، إسنادا للأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتنديدا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.

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وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.

وكانت مجموعات شبابية، قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم، السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".

وجاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحريين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".

المصدر: وكالات

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