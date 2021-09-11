مظاهرات إسناد للأسرى ومسيرات على نقاط التماس لتشتيت الإسرائيليين عن ملاحقة الأسيرين الفارين (فيديو)

انطلقت عدة مسيرات فلسطينية، إسنادا للأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتنديدا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.

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#شاهد هتافات من أمام منزل الأسير يعقوب قادري قبل قليل جنوب جنين pic.twitter.com/ezks4Y8RJJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 10, 2021

وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.

مظاهرات حاشدة تخرج في رام الله الآن تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيـ ـرين البطلين.#نفق_الحريةpic.twitter.com/FzcjdsSLw1 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 10, 2021

"من الحدود للحدود، علم عليهم محمود".. مسيرة في بلدة عرابة جنوب جنين اسناداً لعائلات الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري بعد إعادة اعتقال الاحتلال لهما. pic.twitter.com/6hFhYjLbXt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 10, 2021

وكانت مجموعات شبابية، قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم، السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".

وجاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحريين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".

المصدر: وكالات