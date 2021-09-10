لندن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية وتشدد على ضرورة إحداث تحرك ملموس
Reuters وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أعربت بريطانيا عن ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الجمعة برئاسة نجيب ميقاتي، وشددت على ضرورة أن يتبع ذلك إصلاحات عاجلة في لبنان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تدعم الحكومة الجديدة لكن لا بد من رؤية تحرك ملموس منها.
وأضاف: "تشكيل حكومة لبنانية جديدة لا بد أن يتبعه تطبيق إصلاحات عاجلة والوصول بشفافية إلى نتيجة للتحقيق في التفجير المأساوي في مرفأ بيروت وإجراء الانتخابات في وقت مناسب العام القادم".
المصدر: "رويترز"
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