الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه قدم كل التسهيلات المطلوبة حتى تبصر الحكومة النور، قائلا إن "هناك أوراق تذهب وتجيء على خط بعبدا تحمل أسماء ومقترحات تخضع للجوجلة".

وعن موعد تشكيل الحكومة، قال عون أمام زواره: "المهم أن تكون هناك إرادة ورغبة في التشكيل. وقد عقدت العزم، أنا والرئيس المكلف (نجيب ميقاتي) أن نعمل معا لتأليف حكومة، وهذا ما نأمل في تحقيقه"، مشددا على أنه لم يطلب يوما الحصول على الثلث المعطل.

وأضاف: "هناك أكثر من بيان صادر عن القصر الجمهوري بهذا الصدد. كما أن البطريرك الماروني بشارة الراعي نفسه نفى من هنا هذا الأمر. وعلى الرغم من كل ذلك ما فتئ المعرقلون يتخذونه ذريعة لرمي المسؤولية على رئيس الجمهورية".

يذكر أنه مضى أكثر من شهر على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة إلا أنه، كسلفه سعد الحريري، لم يتقدم خطوة حقيقية في ذلك الاتجاه حتى الآن.

وكان الحريري اعتذر في يوليو الماضي عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

المصدر: "الإنتشار" + RT