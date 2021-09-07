نبيه بري عن تشكيل الحكومة اللبنانية: لم يعد ينفع إلا الدعاء

رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن سؤال حول موعد تشكيل الحكومة بالقول: "لم يعد ينفع إلا الدعاء"، وذلك في إشارة إلى تعقيد ذلك الملف.

وردا على سؤال لـ "مستقبل ويب" عن مصير الحكومة، استعان بري بمثل معروف في بلاد الشام، يقول: "ما تقول فول وما يصير مكيول" بمعنى عدم الاعتماد على أي أخبار سوى ما يتحقق فعليا.

وأضاف بري: "لم يعد ينفع إلا الدعاء".

يذكر أنه مضى أكثر من شهر على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة إلا أنه، كسلفه سعد الحريري، لم يتقدم خطوة حقيقية في ذلك الاتجاه حتى الآن.

إقرأ المزيد

ويخضع تشكيل الحكومة اللبنانية لاعتبارات وتعقيدات وتدخلات كثيرة، وهو ما كشف جزءا منه الوزير الأسبق، ورئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب، حين أعلن أن "ملف تشكيل الحكومة عالق في الخارج"، وأضاف في تصريحات لقناة "OTV" أن ملف تشكيل الحكومة عالق في الخارج لا الداخل، و"إننا دخلنا في دوامة على مستوى المنطقة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT