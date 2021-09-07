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في ظل الأجواء الإيجابية حول ملف تشكيل الحكومة اللبنانية.. وهاب: الحكومة عالقة في الخارج

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في ظل الأجواء الإيجابية حول ملف تشكيل الحكومة اللبنانية.. وهاب: الحكومة عالقة في الخارج
Reuters Ali Hashisho
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
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أكد وئام وهاب، رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان والوزير الأسبق أن "ملف تشكيل الحكومة عالق في الخارج"، وذلك بعد الحديث عن إحراز تقدم على مستوى تأليف الحكومة اللبنانية.

وفي حديث لقناة "OTV"، قال وهاب "إنني أشعر أن الحكومة عالقة في الخارج لا الداخل، وإننا دخلنا في دوامة على مستوى المنطقة".

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وأضاف: "هناك قرار أمريكي ودولي بألا يموت لبنان أو يسقط، لكن هناك فرق بين ذلك وبين وضع لبنان على سكة الخروج من الحل".

وعن زيارته إلى سوريا، قال وهاب: "الرئيس السوري بشار الأسد أبلغنا بمساعدة لبنان بكل ما أوتي من قوة، وبتسهيل مهمة الوفد الوزاري بموضوع الغاز".

وكانت قناة "الجديد" أفادت بأن "الإيجابية في الملف الحكومي تتمثل في استئناف المفاوضات في الساعات الأخيرة وهناك إمكانية لأن يزور مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قصر بعبدا على أن يكون اللقاء المقبل بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون حاسما".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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