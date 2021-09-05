وئام وهاب ممازحا الأسد: "ابني هادي تزوج مبارح... هوي اللي اتفقنا نعملو رئيس" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب يمازح الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته لدمشق برفقة نجله.

وظهر وهاب في الفيديو وهو يقول للأسد: "ابني هادي تزوج مبارح.."، فرد الأسد: " تشرفنا.. طويل كمان".

فتابع وهاب ضاحكا: "هو اللي اتفقنا نعمله رئيس".

الوزير اللبناني السابق #وئام_وهاب للرئيس #بشار_الأسد ممازحاً "ابني هادي تزوج مبارح هوي اللي اتفقنا نعملو رئيس#الرئاسة_السوريةpic.twitter.com/J7KjrXz3Ar — سوريا للانباء (@syrianews453) September 5, 2021

وزار وفد من طائفة الموحدين الدروز في لبنان العاصمة السورية دمشق للقاء الأسد، وضم رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" إلى جانب وهاب، وعددا من مشايخ الطائفة.

وأكد الأسد خلال اللقاء أن "العلاقات بين سوريا ولبنان ينبغي ألاّ تتأثر بالمتغيرات والظروف بل يجب العمل على تمتينها".

وأضاف أن "سوريا ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه على مختلف الأصعدة".

المصدر: RT