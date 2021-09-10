فيديو جديد للحظة القبض على الإرهابي المصري هشام العشماوي
نشرت وسائل إعلام ليبية تسجيلا مصورا يوثق لحظة إلقاء الجيش الليبي القبض على الضابط المصري المنشق هشام العشماوي الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه لارتكابه جرائم إرهابية.
وكان العشماوي أبرز المطلوبين لسطات الأمن المصرية، نقل إلى مصر بعد أشهر من القبض عليه في ليبيا، في عملية أمنية في مدينة درنة.
وحكم عليه بالإعدام في مصر، وتم تنفيذ الحكم في مارس 2020.
ويصنف العشماوي ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وكان يرتدي حزاما ناسفا حيث كان برفقته مصري آخر يدعى بهاء علي، وليبي من مدينة بنغازي وهو مرعي زغبية.
لقطات جديدة تنشر لأول مرة للحظة القبض على الإرهابي الخطير "#هشام_عشماوي" بمدينة #درنة في أكتوبر 2018#ليبيا#218NEWSpic.twitter.com/0ouLbsU8wA— 218NEWS (@218news) September 10, 2021
ومع انتهاء ساعات يوم الثلاثاء 28 مايو 2019، تابع المصريون لحظات تسليم الجيش الوطني الليبي الإرهابي العشماوي إلى المخابرات العامة المصرية المصرية.
ناصر حاتم ـ الملف الليبي
المصدر: RT
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