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هل يربح لبنان "المليون"؟.. تعليقات على تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في لبنان

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هل يربح لبنان
RT / Youtube
الإعلامي جورج قرداحي
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أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وضمت التشكيلة الإعلامي جورج قرداحي الذي عين كوزير للإعلام.

تعيين قرداحي لم يمر مرور الكرام، حيث انهالت التعليقات بين مساند وبين مندد وآخر ساخر.

ونشر العديد من المغردين صورة الإعلامي اللبناني وعلقوا عليها: "من سيسرق المليون".

وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميا قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها "من سيربح المليون"، و"المسامح كريم".

ولد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون قضاء كسروان في لبنان، في الأول من مايو 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتماما خاصا بدراسة ثقافة الأدب العربي.

المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة "لسان الحال" عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973 ليعمل مقدما للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدا ومقدما للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عاما بين 1979 – 1991.

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرة واسعة ونجاحا كبيرين.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة "MBC.FM" في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر "من سيربح المليون"، وهو برنامج للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرة لا مثيل لها.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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