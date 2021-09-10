هل يربح لبنان "المليون"؟.. تعليقات على تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وضمت التشكيلة الإعلامي جورج قرداحي الذي عين كوزير للإعلام.

تعيين قرداحي لم يمر مرور الكرام، حيث انهالت التعليقات بين مساند وبين مندد وآخر ساخر.

حين يوكل الأمر لأهله تغدو الأمور أكثر اتزاناً، فالإعلام أداة لتطور المجتمعات، وتحول جذري لسياسات الدول، فهنيئا للبنان تعيين الإعلامي والإنسان الكبير جورج قرداحي وزيراً للإعلام، وجوده نقلة نوعية في ضمير الإعلام العربي وليس اللبناني فقط. pic.twitter.com/PTjBcsKgbL — موسى الفرعي (@moosaFarei) September 10, 2021

تهانينا للاستاذ جورج قرداحي بمناسبة تعيينه وزيراً للاعلام في لبنان

بالتوفيق. pic.twitter.com/bmMt6AiF2Y — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) September 10, 2021

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة

اذا الخبر صحيح فهو قرار جميل و

بيستاهل ويستحق الرجل المناسب في المكان المناسب الله يقويه ❤ pic.twitter.com/MRzLXedSDY — مُذَكّرَآتُ عَآشِقَةْ ♥️ (@Verka_89) September 10, 2021

ونشر العديد من المغردين صورة الإعلامي اللبناني وعلقوا عليها: "من سيسرق المليون".

جورج قرداحي وزيراً في حكومة "من سيسرق المليون" — Riad Tawk (@Riadtawk) September 10, 2021

جديد وزير الاعلام جورج قرداحي : من سيسرق المليون pic.twitter.com/sIbAaY8iXD — Interstellar (@spacez411) September 10, 2021

جايبين جورج قرداحي وزير، بدّو يعمل برنامج بالمجلس يسمّيه من سيسرق المليون pic.twitter.com/F1e95KV52o — HALIMA🇱🇧 (@limaabdallah) September 10, 2021

أول سؤوال رح يسألو الإستاذ جورج قرداحي للوزراء ...من منكم سيدفع المليون.. pic.twitter.com/Mgr0lKZaQK — Jean bou gedeon (@jeanbougedeon2) September 10, 2021

حكومة "من سيسرق المليون" برعاية جورج قرداحي؟ — Hadi Mourad, MD (@hadimourad1) September 10, 2021

عم اتخيل جورج قرداحي بكل اجتماع لمجلس الوزراء عم يقول للوزراء 'جواب نهائي' ؟! pic.twitter.com/eCevMlrlJc — Angie (@A_kabbara) September 10, 2021

وزير الإعلام الجديد في لبنان .. جورج قرداحي .. استمع👇 pic.twitter.com/lAsszFOcZ1 — نحو الحرية (@hureyaksa) September 10, 2021

وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميا قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها "من سيربح المليون"، و"المسامح كريم".

ولد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون قضاء كسروان في لبنان، في الأول من مايو 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتماما خاصا بدراسة ثقافة الأدب العربي.

المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة "لسان الحال" عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973 ليعمل مقدما للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدا ومقدما للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عاما بين 1979 – 1991.

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرة واسعة ونجاحا كبيرين.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة "MBC.FM" في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر "من سيربح المليون"، وهو برنامج للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرة لا مثيل لها.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية