رئيس الوزراء المصري يحدد إحدى أبرز القضايا العالقة مع تركيا وموعد عودة العلاقات معها

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين.

وفي حوار مع شبكة "بلومبرغ"، أكد مدبولي أن القاهرة "حريصة على إيجاد حل" وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، مشيرا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال إنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم، كاشفا أنه "كان هناك الكثير من الحركة في الأشهر القليلة الماضية ولكن هناك بعض القضايا العالقة".

وأوضح أن إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في ليبيا، مضيفا: "نود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها".

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تعمل على مساعدة الليبيين على الوصول إلى هدفهم المتمثل في تحديد مستقبلهم.

وكانت وزارتا الخارجية التركية والمصرية قد أعلنتا أن أنقرة والقاهرة جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وكانت قد عقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية مصر، في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

المصدر: "مصراوي"