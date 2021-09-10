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القضاء السويسري يبت اليوم في قضية التزوير المتهم بها الشيخ أحمد الفهد الصباح

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القضاء السويسري يبت اليوم في قضية التزوير المتهم بها الشيخ أحمد الفهد الصباح
Reuters
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تصدر اليوم محكمة سويسرية حكما فيما إذا كان الشيخ أحمد الفهد الصباح، الشخصية النافذة بالساحة الرياضية الدولية قد استغل مؤامرة انقلاب مزيف بالكويت للتفوق على منافسين سياسيين.

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وكالة: استجواب الشيخ أحمد الفهد الصباح أمام محكمة بجنيف استغرق 5 ساعات
وكالة: استجواب الشيخ أحمد الفهد الصباح أمام محكمة بجنيف استغرق 5 ساعات

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن قضية التزوير هذه تسببت في انقسام "داخل الأسرة الحاكمة الكويتية ودفعت الشيخ أحمد (58 عاما) إلى الانسحاب من بعض أدواره الرياضية العامة، بما في ذلك عضوية اللجنة الأولمبية الدولية".

وقالت الوكالة إن قضية الاحتيال الجنائي فتحت في سويسرا، لأن أحد متهمي الشيخ أحمد محام من جنيف كان يعمل نيابة عنه وقت مؤامرة الانقلاب المزعومة.

المصدر: رويترز

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