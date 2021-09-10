الكويت: السماح للمعلمين المقيمين في السعودية بالدخول عبر منفذ النويصيب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السماح للمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية الكويتية والمقيمين في السعودية، بدخول البلاد عبر منفذ النويصيب اعتبارا من الأحد المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أنه سيتم السماح بدخولهم خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 5:30 إلى 7:30 صباحا على أن يقدموا ما يثبت أنهم يعملون بوزارة التربية الكويتية وأنهم ما زالوا على رأس عملهم.

وأفادت بأن الدخول سيقتصر على المعلمين والمعلمات العاملين بالتربية على أن يستثنى قائد المركبة المرافق (سائق خاص، أحد الأقارب) بشرط تقديم ما يثبت تلقيه جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت عن طريق إبراز مستندات ورقية مطبوعة أو عن طريق التطبيقات.

المصدر: وكالات