مصر.. غرق مطعم عائم في النيل (صورة وفيديو)
Reuters
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شهدت مدينة المنصورة المصرية يوم الخميس غرق مطعم عائم في النيل بمنطقة المشاية السفلية، فيما البحث مستمر عن الغرقى والناجين.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة.
وتبين أن المطعم العائم انقلب على جانبه في مياه النيل وجار البحث عن الضحايا والناجين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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