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مصر.. غرق مطعم عائم في النيل (صورة وفيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. غرق مطعم عائم في النيل (صورة وفيديو)
Reuters
غرق مطعم عائم في النيل بمدينة المنصورة
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شهدت مدينة المنصورة المصرية يوم الخميس غرق مطعم عائم في النيل بمنطقة المشاية السفلية، فيما البحث مستمر عن الغرقى والناجين.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وتبين أن المطعم العائم انقلب على جانبه في مياه النيل وجار البحث عن الضحايا والناجين.

مصر.. غرق مطعم عائم في النيل (صورة وفيديو)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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