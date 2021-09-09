الجزائر.. تنصيب اللواء مبروك سابع مديرا للإعلام بأركان الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تنصيب اللواء مبروك سابع مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه في الجيش الجزائري.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، أشرف بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء مبروك، مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، خلفا للواء بوعلام مادي.

وأكد أن "هذا التعيين يأتي في إطار مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى جعل سنة التداول على الوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها، سنة حميدة وتقليدا راسخا، ينبعث من خلالها نفسا جديدا بين الصفوف، وديناميكية متجددة".

وأضاف شنقريحة أن "القيادة العليا مدركة تمام الإدراك لحتمية رفع التحديات المستجدة، من خلال العمل على تسطير استراتيجية إعلام واتصال فاعلة، نابعة من قيم الثورة التحريرية المجيدة ومسترشدة بالعمق التاريخي والوطني الحافل بالأمجاد والبطولات".

وشدد الفريق شنقريحة، حسب البيان، على ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيقها، "للتصدي لكافة الحملات الدعائية الهدامة، مهما كان نوعها ومصدرها، من خلال إعمال اتصال قوامه الآنية والمصداقية، يعرض الحقائق ويقيم علاقات بناءة، مع وسائل الإعلام، حتى يبقى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، دائما، عنوانا للانتصارات، والجاهزية والاستعداد الدائم للدفاع عن المصالح العليا للوطن".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية