اليمن.. 8 وفيات بكورونا وتراجع نسبي للإصابات

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية لمواجهة وباء كورونا وفاة 8 مصابين بالفيروس في البلاد وتسجيل 37 إصابة جديدة، مقابل 49 إصابة تم تسجيلها أمس.

وحسب إحصاءات اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1549 حالة وفاة، من أصل عدد الإصابات الإجمالي الذي بلغ ارتفع اليوم إلى 8267 إصابة، منها 5119 حالة تعاف، بعدما تم تسجيل 32 حالة شفاء اليوم.

وقالت اللجنة عبر "تويتر" إن الوفيات تركزت في عدن (5 حالات) وحضرموت (3 حالات)، بينما تركزت حالات الإصابة في حضرموت (11 إصابة) تلتها البيضاء (9 حالات).

وكانت "اللجنة الوطنية العليا للطوارئ" أقرت أمس جملة إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بينها إيقاف الأنشطة الجماعية الرسمية والفعاليات وتعزيز قدرات القطاع الصحي، بما في ذلك إمكانية فتح مراكز عزل جديدة وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية.

وكلفت اللجنة وزارة الصحة العامة والسكان برفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها واتخاذ أي إجراءات تتطلبها مواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

المصدر: RT