مصر.. "قاضي القرن" يصدر حكما مشددا على زميل المهنة بتهمة اغتصاب فتاة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بمعاقبة قاض سابق وصديقيه بالسجن 15 عاما لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

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كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين الـ3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم.

وشل المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

وشهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت على المتهم الأول عبر موقع "فيسبوك"، وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية.

وأصد الحكم على المتهمين المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير بـ"قاضي محاكمة القرن"، والذي سبق وأن نظر في قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل، بـ"قتل المتظاهرين"، إبان أحداث ثورة الـ25 يناير.

المصدر: المصري اليوم