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محكمة الاستئناف في باريس تثبت الحكم على رفعت الأسد

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محكمة الاستئناف في باريس تثبت الحكم على رفعت الأسد
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ثبتت محكمة الاستئناف في باريس حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، في قضية أصول جمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "محامي الدفاع عن عم الرئيس السوري بشار الأسد، رفعت الاسد سيقدم طلبا امام محكمة النقض العليا لإبطال الحكم".

يذكر أن الأسد ملاحق منذ سنوات بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

المصدر: يورو نيوز

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